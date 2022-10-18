На Миколаївщині українські військові збили п'ять безпілотників "Shaded-136".
Про це журналістам повідомили в об'єднаному прес-центрі сил охорони та оборони півдня України.
Так, ворог атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136".
"Чотири дрони збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", ще один воїнами Сил територіальної оборони", - повідомили у прес-центрі.
Росія атакує Україну дронами-камікадзе
Як повідомляв УНІАН, влітку стало відомо, що Росія купила в Ірану дрони-камікадзе. У МЗС Ірану заявили, що не підтверджують це.
Після атак дронів на наші міста, МЗС України вирішило позбавити посла Ірану акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві.
За даними української розвідки, в цілому Росія замовила в Ірану 2400 безпілотників.
Джерела видання The Washington Post у галузі безпеки із США та країн-союзників кажуть, що Іран планує відправити до Росії балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 та Zolfaghar.
17 жовтня Україна закликала ввести проти Ірану санкції. Очільник МЗС заявив, що Іран є співучасником воєнних злочинів та терактів Росії проти України.