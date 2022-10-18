Чотири дрони збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", ще один воїнами Сил територіальної оборони.

На Миколаївщині українські військові збили п'ять безпілотників "Shaded-136".

Про це журналістам повідомили в об'єднаному прес-центрі сил охорони та оборони півдня України.

Так, ворог атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136".

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"Чотири дрони збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", ще один воїнами Сил територіальної оборони", - повідомили у прес-центрі.

Росія атакує Україну дронами-камікадзе

Як повідомляв УНІАН, влітку стало відомо, що Росія купила в Ірану дрони-камікадзе. У МЗС Ірану заявили, що не підтверджують це.

Після атак дронів на наші міста, МЗС України вирішило позбавити посла Ірану акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві.

За даними української розвідки, в цілому Росія замовила в Ірану 2400 безпілотників.

Джерела видання The Washington Post у галузі безпеки із США та країн-союзників кажуть, що Іран планує відправити до Росії балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 та Zolfaghar.

17 жовтня Україна закликала ввести проти Ірану санкції. Очільник МЗС заявив, що Іран є співучасником воєнних злочинів та терактів Росії проти України.

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