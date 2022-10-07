Він підкреслив, що настануть дні, коли буде прозвітовано про успіхи ЗСУ на Запоріжжі і повідомлено про звільнення Криму.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що з 1 жовтня у Херсонській області було звільнено та стабілізовано понад півтисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Тільки за час від 1 жовтня, і тільки на Херсонщині, від російського псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано понад півтисячі квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів", - зазначив президент.

Відео дня

Він додав, що успіхи є і на східному напрямку.

"Обов'язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і у Запорізькій області. У тих районах, які поки що контролюються окупантами. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму. Ця перспектива очевидна", - наголосив Зеленський.

Водночас глава держави зауважив, що "цим шляхом ще належить пройти".

"Ще належить багато витримати, багато зробити: зробити і українцям, і нашим партнерам - усім, хто цінує свободу і міжнародне право", - сказав він.

Ситуація на Херсонщині: подробиці

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 6 жовтня, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що з 1 жовтня ЗСУ звільнили 29 населених пунктів у Херсонській області.

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до РФ.

Мешканці захоплених російськими загарбниками територій не хотіли брати участі у псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, більше 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Низка країн, зокрема, ЄС та США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.

Попри це президент РФ Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву перемовини.

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