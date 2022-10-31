Знищено 2 склади з ворожими боєприпасами.

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 27 російських загарбників та багато ворожої техніки на півдні.

Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

Окупанти тричі атакували українські позиції та звільнені населені пункти Бериславського району штурмовою авіацією і ударними гелікоптерами.

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У відповідь авіатори ЗСУ тричі атакували райони зосередження ворожої живої сили та техніки, а воїни-зенітники влучно збили черговий Су-25.

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 156 вогневих завдань.

"Підтверджені втрати ворога складають: 27 окупантів, танк, 2 міномети, САУ "Акація", 23-міліметрова зенітна установка та 5 одиниць автобронетехніки", - йдеться у повідомленні.

У Баштанському і Бериславському районах знищено 2 склади з ворожими боєприпасами.

Ситуація на півдні України

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Збройні сили України оголосили про початок контрнаступу на півдні.

На початку жовтня президент Володимир Зеленський повідомляв про звільнення понад 500 квадратних кілометрів Херсонщини.

На думку колишнього командувача Сухопутних військ США на Європейському континенті генерала-лейтенанта Бена Ходжеса, завдяки ситуації з Кримським мостом стане можливою потенційно велика перемога України на півдні.

Сьогодні у Повітряних силах повідомили, що на півдні українські зенітники збили черговий ворожий штурмовик Су-25.

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