Військовослужбовці також "затрофеїли" зброю ліквідованого окупанта.

Бійці українського спецпідрозділу "Хорт" під час бойового завдання ліквідували заступника начальника штабу найманців ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє спецпідрозділ "Хорт" у Facebook.

"Під час виконання бойового завдання бійці нашого спецпідрозділу у ближньому бою зіштовхнулися з групою бойовиків сумнозвісної пригожинської ПВК "Вагнера". Бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Серед двухсотих вагнерівців було ідентифіковано заступника начальника штабу", – йдеться у повідомленні.

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Військовослужбовці також "затрофеїли" зброю ліквідованого окупанта – АК-12. У "Хорті" зазначили, що цей автомат був прийнятий на озброєння ворожої армії у 2018 році.

ПВК "Вагнер": кого відправляють на війну в Україну

Бійці ПВК "Вагнер" беруть активну участь у війні Росії проти України. Відомо, що більшість членів російської ПВК "Вагнер" становлять найманці з числа колишніх ув'язнених. На них також припадає найбільший відсоток загиблих.

До лав "вагнерівців" почали масово рекрутувати в’язнів російських тюрем, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C. У середовищі інших бойовиків, які змушені служити поруч з інфікованими, зростає обурення такою ситуацією.

Крім того, повідосмлялося, що власник цієї приватної військової компанії Євген Пригожин завербував на війну проти України маніяка-канібала, який відбував покарання в одній з в'язниць у російському місті Саратов.

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