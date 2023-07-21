Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів РФ по всій території України залишається високою.

ЗСУ цієї доби потужно відпрацювали вогнем позиції російських окупантів. Генштаб звітує, зокрема, про знищені ЗРК росіян і станцію РЕБ. А ось росіяни відзначилися серією кривавих ударів по цивільних українцях крилатими ракетами "Калібр" та "Онікс".

Вказується, що авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

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А ось російські окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 3 крилаті ракети морського базування "Калібр", 4 крилаті ракети наземного базування "Іскандер", 6 крилатих ракет "Онікс", 1 крилату ракету Х-59 та 1 зенітну керовану ракету із ЗРК С-300.

Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали пункти зберігання зерна на півдні України, промислові об’єкти, знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та інша інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Війна в Україні і втрати РФ - головне

Останнім часом російські загарбники активізувалися на Купʼянському напрямку. На геолокованих Інститутом вивчення війни кадрах видно, що російські війська просувалися по трасі № 26 Куп'янськ-Сватове на південь від Новоселовського в 15 км від Сватового. При цьому ЗСУ відбили наземні атаки російських військ на південний захід від Масютівки за 13 км на північний схід від Куп'янська.

Водночас українські військові тиснуть на позиції російських окупаційних військ на півдні та знешкоджують ворожу логістику. Станом на ранок 21 липня ЗСУ ліквідували вже 240 тисяч 690 загарбників, з них 680 за минулу добу.

Інститут вивчення війни констатував, що за останню добу сили оборони України вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і просунулися вперед.

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