З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 240,6 тисяч військових.

Протягом минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували ще 680 російських окупантів і знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, таким чином загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року становлять близько 240 тисяч 690 осіб. Також росіяни втратили:

4133 танки (4 за добу);

8080 бойових броньованих машин (15 за добу);

4610 артилерійських систем (18 за добу);

440 засобів протиповітряної оборони (7 за добу);

3933 безпілотники оперативно-тактичного рівня (15 за добу);

1298 крилатих ракет (5 за добу);

7145 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (11 за добу);

686 одиниць спецтехніки (1 за добу).

Змін за добу не відбулося у втратах ворога щодо кількості знищених реактивних систем залпового вогню - 692, літаків - 315, гелікоптерів - 310, а також кораблів та катерів - 18.

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Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби українська авіація завдала вісім ударів по районах скупчення російських військових. Своєю чергою, українські ракетні війська та артилерія уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби та ще чотири важливих об’єкти противника.

За даними Генштабу, російські окупанти зосереджують основні зусилля на п'яти напрямках, де протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Напередодні стало відомо, що на Таврійському напрямку Сили оборони України знищили понад дві роти російських загарбників. Також знищено 15 одиниць військової техніки противника.

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