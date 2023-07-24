За тиждень росіяни, зокрема, втратили ще 21 танк, 36 бойових броньованих машин та 18 опорних пунктів.

Ударні підрозділи із безпілотниками з "Армії дронів" протягом минулого тижня знищили 101 одиницю техніки росіян на мільйони доларів. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, зокрема ліквідовано 76 російських окупантів.

Крім того, за тиждень завдяки БПЛА росіяни втратили ще 21 танк, 36 бойових броньованих машин, 5 гармат, 3 засоби протиповітряної оборони, 23 одиниці спецтранспорту, 3 склади з боєприпасами та паливом, 12 одиниць радіотехнічного обладнання, 1 самохідну артилерійську установку та 18 опорних пунктів.

"Продовжуємо посилювати військових технологіями, які допомагають їм ефективно нищити ворогів та зберігати власні життя. Дякую нашим героям за потужні результати. Працюємо далі. Дронів буде більше", - наголосив Федоров.

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Армія дронів - що це за проєкт

Проект "Армія дронів" започаткований Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової трансформації. У рамках цієї програми відбувається системна закупівля дронів та їхня передача українським військовим. Також в межах проекту триває ремонт безпілотників та навчання операторів дронів.

Зокрема, навчання вже пройшли 10 тисяч операторів БПЛА у 26 школах. У червні стартував другий етап програми, під час якого плануються курси для ще 10 тисяч військових.

Крім того, з початку дії проекту було придбано тисячі безпілотників на мільйони гривень.

Наразі "Армія дронів" використовує кошти донорів, партнерів, а також міжнародних та приватних компаній.

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