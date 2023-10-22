Аналітичний проект Oryx, який збирає інформацію про військові втрати України і Росії за візуально підтвердженими даними, підрахував, скільки вертольотів втратили загарбники в результаті недавньої атаки по аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську.
Якуб Яновський з проекту Oryx опублікував їх дані в мікроблозі X (Twitter). Так, в результаті атак були знищені сім вертольотів Ка-52 Алігатор і два вертольоти Мі-8. Ще 15 вертольотів - вісім Ка-52 і сім Мі-8 - отримали пошкодження.
"Зверніть увагу, що вертольоти, позначені як такі, що не підлягають відновленню, на даний момент перераховані як просто пошкоджені, щоб підстрахуватися", - додав він.
Удари по аеродромах у Бердянську та Луганську: що відомо
17 жовтня окупанти заявили, що українська армія вдарила далекобійними ракетами по військових аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську. "Воєнкори" і "Z"-блогери повідомляли про серйозні втрати окупаційних військ.
У Силах спецоперацій Збройних сил України пізніше заявили, що була проведена операція DRAGONFLY. Вони відзвітували про знищення дев'яти вертольотів, спеціальної техніки, пускової установки протиповітряної оборони та складу боєприпасів.