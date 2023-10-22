Не менше 15 вертольотів отримали пошкодження.

Аналітичний проект Oryx, який збирає інформацію про військові втрати України і Росії за візуально підтвердженими даними, підрахував, скільки вертольотів втратили загарбники в результаті недавньої атаки по аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську.

Якуб Яновський з проекту Oryx опублікував їх дані в мікроблозі X (Twitter). Так, в результаті атак були знищені сім вертольотів Ка-52 Алігатор і два вертольоти Мі-8. Ще 15 вертольотів - вісім Ка-52 і сім Мі-8 - отримали пошкодження.

"Зверніть увагу, що вертольоти, позначені як такі, що не підлягають відновленню, на даний момент перераховані як просто пошкоджені, щоб підстрахуватися", - додав він.

Відео дня

Удари по аеродромах у Бердянську та Луганську: що відомо

17 жовтня окупанти заявили, що українська армія вдарила далекобійними ракетами по військових аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську. "Воєнкори" і "Z"-блогери повідомляли про серйозні втрати окупаційних військ.

У Силах спецоперацій Збройних сил України пізніше заявили, що була проведена операція DRAGONFLY. Вони відзвітували про знищення дев'яти вертольотів, спеціальної техніки, пускової установки протиповітряної оборони та складу боєприпасів.

Вас також можуть зацікавити новини: