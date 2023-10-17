У Повітряних силах прокоментували нічні удари по аеродромах, розташованих поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська.

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували нічні удари по аеродромах РФ, розташованих біля тимчасово окупованих Луганська та Бердянська.

Раніше у РФ зробили безглузду заяву про те, що Україна завдала ударів по об'єктам ракетами ATACMS, яких навіть не має на своєму озброєнні. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував цю подію в ефірі Радіо Свобода.

Він зазначив, що якщо інформація про удари по аеродромах підтвердиться, то це дуже хороша новина, бо гелікоптери часто використовуються ворогом на передній лінії фронту. При цьому зазначив, що не знає деталей цієї атаки по техніці ворога.

Відео дня

"Що, як і чим було уражено, я не маю можливості вам про це говорити, можливо хтось пізніше про це розповість. Але, зрештою, ураження такої техніки як вертольоти противника, які він використовує - Ка-52, Мі-24 - безумовно, це добре для нас. Тому що вертольоти разом із тактичною авіацією постійно працюють на фронті, на передній лінії",- сказав Ігнат.

При цьому речник командування Повітряних сил нагадав історію зі знищенням військової техніки ворога на аеродромі в колись окупованій Чорнобаївці. Вони вже були "як кіно з багатьма серіями".

"Ворог намагається вертольоти тримати ближче до лінії бойового зіткнення, як це було в Чорнобаївці. І тут - Луганськ, Бердянськ - це безпосередньо недалеко від лінії фронту", - додав він.

Ігнат зазначив, що в окупантів вертолітна техніка більш сучасна за рахунок озброєння. Зокрема, вона має протитанкові керовані ракети з великою дальністю застосування.

"Вертольоти постійно працюють власне безпосередньо за 10 плюс кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому ураження такої техніки дійсно є важливе для нас", - наголосив речник Повітряних сил.

Вночі атакували аеродроми РФ поблизу Бердянська та Луганська

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ зазначили, що російські гелікоптери були уражені внаслідок нічних ударів по аеродромах поблизу Бердянська та Луганська.

У мережі з'явилися відео ударів по аеродрому поблизу тимчасово окупованого Бердянська. Атаку було здійснено вночі 17 жовтня. Російській ППО перехопити ракети не вдалося.

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