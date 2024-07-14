Він вважається одним з найсучасніших танків РФ.

Російська загарбницька армія вже втратила в Україні щонайменше 100 основних бойових танків Т-90М.

Про це свідчать дані аналітичного проекту Oryx, який збирає інформацію про військові втрати сторін лише за візуально підтвердженими даними. Так, за час повномасштабної війни аналітикам вдалося підтвердити втрату щонайменше сотні таких танків.

Загалом окупанти залишили в Україні 3 тисячі 221 танк (2188 було знищено, 156 - пошкоджено, 359 - покинуто та 518 - захоплено українськими захисниками).

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За даними Oryx, під час великої війни загарбницька армія РФ втратила 16 тисяч 884 одиниць техніки (знищено 12 тисяч 238 одиниць, пошкоджено - 759, покинуто - 966 та захоплено - 2 тисячі 921)

Втрати Росії в Україні

Вранці у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що окупанти втратили у цій війні вже понад 8 тисяч танків. Втрати особового складу армії РФ оцінюють у 559 090 загарбників.

У Силах оборони півдня звітували про знищення вартісної техніки на Оріхівському та Придніпровському напрямках. Так, українські бійці уразили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.

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