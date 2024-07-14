ЗСУ знищили 32 ББМ та 46 артсистем росіян за добу, - Генштаб

Минулої доби, 13 липня, Збройні сили України знешкодили ще 1320 російських солдат на фронті.
Таким чином, як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у війні проти України зросли до 559 090 осіб. Крім того, у ворога зменшилась кількість військової техніки та озброєнняю, адже було знищено:
- танків ‒ 8206 (+7);
- бойових броньованих машин ‒ 15811 (+32);
- артилерійських систем – 15262 (+46);
- РСЗВ – 1119 (+0);
- засоби ППО ‒ 890 (+1);
- літаків – 361 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12108 (+39);
- крилаті ракети ‒ 2397 (+0);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20538 (+77);
- спеціальна техніка ‒ 2566 (+10).
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляє проєкт DeepState, російські окупаційні війська захопили Урожайне Донецької області.
"Сьогодні з самого ранку ворог розпочав масований штурм північної частини селища. Сили противника були значні, маємо інформацію про дві роти особового складу. Причини та передумови такого краху оборони уточнюємо", – йдеться у повідомленні.
Останнім часом українській армії критично не вистачає піхотинців. Зараз вони потрібні майже кожному підрозділу ЗСУ.