ЗСУ знищують ворога на фронті /  фото 10-й армійський корпус

Минулої доби, 13 липня, Збройні сили України знешкодили ще 1320 російських солдат на фронті.

Таким чином, як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у війні проти України зросли до 559 090 осіб. Крім того, у ворога зменшилась кількість військової техніки та озброєнняю, адже було знищено:

  • танків ‒ 8206 (+7);
  • бойових броньованих машин ‒ 15811 (+32);
  • артилерійських систем – 15262 (+46);
  • РСЗВ – 1119 (+0);
  • засоби ППО ‒ 890 (+1);
  • літаків – 361 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12108 (+39);
  • крилаті ракети ‒ 2397 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0);
  • підводні човни - 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20538 (+77);
  • спеціальна техніка ‒ 2566 (+10).
ЗСУ знищили 32 ББМ та 46 артсистем росіян за добу, - Генштаб

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Як повідомляє проєкт DeepState, російські окупаційні війська захопили Урожайне Донецької області. 

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"Сьогодні з самого ранку ворог розпочав масований штурм північної частини селища. Сили противника були значні, маємо інформацію про дві роти особового складу. Причини та передумови такого краху оборони уточнюємо", – йдеться у повідомленні. 

Останнім часом українській армії критично не вистачає піхотинців. Зараз вони потрібні майже кожному підрозділу ЗСУ.

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