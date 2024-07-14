Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 117 осіб.

На Оріхівському та Придніпровському (Херсонщина) напрямках ЗСУ "мінуснули" десятки одиниць дорогої техніки російської армії, в тому числі - зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1", який коштує 15 млн доларів.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 117 осіб. Також ворог втратив 68 одиниць озброєння та військової техніки. З них - ЗРК "Панцирь-С1", 2 танки, 8 гармат, 3 міномети, 36 одиниць автобронетехніки, 10 розвідувальних дронів, станція радіоелектронної боротьби, 2 камери відеоспостереження, 3 човни, 2 квадроцикли.

Окрім того, знищено 3 місця запуску БПЛА, 3 місця зберігання боєприпасів, 2 спостережні пункти, 1 вогневу позицію, 5 бліндажів та 2 укриття особового складу.

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Нагадаємо, наприкінці лютого ЗСУ уразили російський ракетний комплекс "Панцирь-С1" в Бєлгородській області (РФ). За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, атака відбулася поблизу населеного пункту Головчіно Грайворонського району. Комплекс було виведено з ладу, його екіпаж зазнав санітарних втрат - поранено двох російських загарбників.

Йшлося, що "Панцирь С-1" вартістю близько 15 мільйонів доларів призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів.

Довідка УНІАН. Згідно з відкритими джерелами, "Панцирь-С1" - російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Розроблено тульським ГУП "Конструкторське бюро приладобудування". Призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів (у тому числі комплексів ППО великої дальності) від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу. Також може здійснювати захист об'єкта від наземних і надводних загроз.

16 листопада 2012 розпорядженням голови уряду РФ Дмитра Медведєва "Панцирь-С1" прийнято на озброєння російської армії.

Особливість комплексу "Панцирь-С1" полягає в суміщенні багатоканальної системи захоплення та супроводу цілей із ракетно-артилерійським озброєнням, що створює безперервну зону перехоплення цілі по мінімальній висоті - нуль метрів та по дальності (мінімальна) від 200 метрів. Досяжність по висоті - 15 км, по дальності - 20 км.

До 6 машин "Панцирь-С1" можуть спільно працювати через цифрову мережу зв'язку в різних режимах. Установка може виявляти та перехоплювати цілі без залучення інших засобів, у складі батареї один "Панцирь-С1" працює як бойова машина та одночасно як командний пункт. Від 3 до 5 "Панцирів" можуть бути підключені до нього та отримувати цілевказівки для подальшого виконання завдання.

Може працювати в автоматичному режимі як в окремої бойової одиниці, так і в складі підрозділу з декількох бойових машин. Система управління вогнем комплексу "Панцирь-С1" включає РЛС виявлення і дві РЛС супроводу (цей радар супроводжує як цілі, так і ракети земля-повітря, що запускаються комплексом).

Крім радара, система управління вогнем також містить оптично-електронний комплекс з довгохвильовим термічним приймачем (інфрачервоний пеленгатор), а також здійснює цифрову обробку сигналів та автоматичний супровід цілі.

Два незалежних пристрої наведення - радар та оптично-електронна система - дозволяють здійснювати захоплення чотирьох цілей одночасно. Максимальна швидкість захоплення становить 10 цілей за хвилину.

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