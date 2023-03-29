Військові підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України за добу, 28 березня, знищили вісьмох російських окупантів та міномет супротивника.
Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ. "Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено вісьмох окупантів та міномет противника", - йдеться у повідомленні.
За даними ВМС ЗСУ, остаточні втрати супротивника уточнюються.
Ситуація на фронтах України - сьогодні це варто знати
За даними Генштабу ЗСУ, упродовж минулої доби росіяни понад 50 разів атакували захисників нашої держави на Лиманському, Мар'їнському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
У Міноборони України зазначили, що супротивники продовжують концентрувати найбільші наступальні здібності на Бахмутському напрямку.
Варто зазначити, що вороги на нашій землі вже зазналии величезних втрат. Загальні втрати росіян в Україні вже становлять приблизно 172 340 загарбників. Супротивник також втратив багато техніки й озброєння.