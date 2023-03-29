Остаточні втрати загарбників уточнюються, зазначили у ВМС ЗСУ.

Військові підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України за добу, 28 березня, знищили вісьмох російських окупантів та міномет супротивника.

Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ. "Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено вісьмох окупантів та міномет противника", - йдеться у повідомленні.

За даними ВМС ЗСУ, остаточні втрати супротивника уточнюються.

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За даними Генштабу ЗСУ, упродовж минулої доби росіяни понад 50 разів атакували захисників нашої держави на Лиманському, Мар'їнському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

У Міноборони України зазначили, що супротивники продовжують концентрувати найбільші наступальні здібності на Бахмутському напрямку.

Варто зазначити, що вороги на нашій землі вже зазналии величезних втрат. Загальні втрати росіян в Україні вже становлять приблизно 172 340 загарбників. Супротивник також втратив багато техніки й озброєння.

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