Знищено ворожий літак, дев'ять БПЛА, три засоби ППО та 23 артилерійські системи.

Українські захисники щодня героїчно борються за нашу країну. Минулої доби, 6 березня, бійці Збройних сил України "мінуснули" понад тисячу російських окупантів.

В повідомленні Генерального штабу Збройних сил України в Facebook зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 березня 2023 орієнтовно склали:

особистого складу - близько 154 830 осіб (+1060 за минулу добу);

танків ‒ 3432 (+9 за минулу добу);

бойових броньованих машин ‒ 6714 (+11);

артилерійських систем – 2456 (+23);

засобів ППО ‒ 253 (+3);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2095 (+9);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5323 (+16);

спеціальної техніки ‒ 236 (+2).

Також від початку повномасштабного вторгнення знищено: РСЗВ – 488 одиниць, гелікоптерів – 289, крилатих ракет ‒ 873, кораблів/катерів ‒ 18.

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Ситуація на фронті станом на 7 березня - що відомо

За минулу добу українські воїни відбили понад 140 атак противника. Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

При цьому російські окупанти завдали 50 авіаційних та п'ять ракетних ударів. Також війська РФ використали іранські БПЛА. У свою чергу армія України завдала 15 авіаударів по зосередженню сил російських загарбників.

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