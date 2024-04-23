За словами Іллі Євлаша, інші групи пілотів також готуються до освоєння західних літаків.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі інформаційного телемарафону розповів, на якому етапі наразі перебуває перша група українських пілотів, яких готують до літаків F-16.

"Все залишається у звичайному, робочому порядку. Зараз наші пілоти проходять завершальний етап у Сполучених Штатах Америки та в Данії, де безпосередньо навчаються на літаках F-16", – розповів Євлаш.

Він також додав, що інші групи також продовжують навчання, готуючись до початку тренувань безпосередньо на західних літаках F-16.

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"Цей процес неспинний, постійно проводиться робота і з молодими пілотами: вивчення мови, вивчення теорії, прохідний етап, коли наші пілоти навчаються на легкомоторних літаках. І, звичайно, що інженери також продовжуються навчаються обслуговувати ці літаки. Оскільки, це абсолютно новий тип повітряних суден, з яким нам ще передує працювати", – сказав Євлаш.

F-16 для України: що відомо

Раніше стало відомо, що перший американський винищувач F-16 разом з підготовленим екіпажем може прибути в Україну ще до літа цього року.

Данія планує передати Україні весь свій парк літаків F-16. Копенгаген має передати їх Києву вже цього літа.

На думку авіаційного експерта Богдана Долінце, літаки F-16 могли змінити хід війни у 2022 чи 2023 роках. Але наразі РФ почала готуватися до передачі Києву цих літаків, то ж результат навряд можна буде назвати переломним.

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