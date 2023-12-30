Наші захисники знищили також 16 танків, 29 ББМ, 17 артсистем та багато чого іншого.

Українські військові протягом минулої доби, 29 грудня, ліквідували ще 750 російських загарбників.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати країни-агресорки РФ у війні проти України вже становлять 358 270 осіб.

Крім того, наші захисники та захисниці перетворили на металобрухт багато російських військової техніки:

Відео дня

танків ‒ 5969 (+16);

бойових броньованих машин ‒ 11053 (+20);

артилерійських систем – 8434 (+17);

РСЗВ – 939 (+1);

засоби ППО ‒ 621 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6554 (+15);

крилаті ракети ‒ 1708 (+88);

автомобільної техніки та автоцистерн – 11244 (+29);

спеціальна техніка ‒ 1260 (+6).

Кількість знищених літаків (329), гелікоптерів (324), кораблів і катерів (23), а також підводних човнів (1) не змінилась.

Війна в Україні - останні новини

Раніше Генштаб повідомляв, що протягом минулої доби, 29 грудня, на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Найбільше атак було біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Авіація Збройних сил України протягом доби завдала ударів по 10 районах зосередження російських окупантів.

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