Водночас окупанти ведуть активну аеророзвідку та тиснуть артобстрілами та ударними дронами по населених пунктах Херсонщини та Миколаївщини.

На лівобережжі Дніпра підрозділи ЗСУ відбили штурми та знищили шість гармат, зенітно-ракетні комплекси та іншу техніку російських загарбників.

Як повідомляють Сили оборони півдня України, на лівобережжі Дніпра ворог не припиняє спроб вибити з позицій підрозділи ЗСУ. Зокрема, протягом доби агресором було здійснено 13 невдалих штурмових дій.

"Зазнавши втрат на лінії бойового зіткнення, противник змушений був відійти на свої позиції", - наголошують у Силах оборони. Українські військові утримують свої позиції на лівобережжі Дніпра, завдаючи вогневого ураження по місцях дислокації ворога, їх вогневих позиціях і тилах.

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Наразі підтверджено, що за минулу добу на лівобережжі ліквідовано два десятки окупантів, знищено шість гармат, міномет, шість одиниць автобронетехніки, станцію радіоелектронної боротьби та два човни. Також на брухт пущено два зенітноракетні комплекси "Оса". Це - всепогодні ЗРК, які призначені для прикриття сил та засобів мотострілецької (танкової) дивізії у всіх видах бойових дій. Слідом за ними пішла самохідна артилерійська установка "Мста-С" - гаубиця, яку розробили для знищення тактичних ядерних засобів, артилерійських та мінометних батарей, танків, живої сили, засобів ППО тощо, та вона може вести вогонь по навіть невидимим цілях із закритих позицій та прямим наведенням.

Водночас окупанти ведуть активну аеророзвідку та тиснуть артилерійськими обстрілами та ударними дронами по населених пунктах Херсонщини та Миколаївщини.

Протягом доби (з 7.00 до 7.00) противник завдав три удари зенітними керованими ракетами С-400 та 5 ракетами з реактивної системи залпового вогню "Смерч" по Великоолександрівській громаді Херсонщини. Також ворог застосував 11-ть FPV-дронів та скинув з БпЛА різних модифікацій 36 осколкових боєприпасів по населених пунктах Станіслав, Янтарне, Шляхове, Саблуківка, Миколаївка, Новоберислав, Зміївка, Республіканець. Жертв серед населення немає.

Також за минулу добу окупанти здійснили 15 артилерійських обстрілів населених пунктів. По Антонівці гатили 5 разів, по Херсону - 3. Також обстріляні Тягинка, Станіслав, Новотягинка, Золота Балка, Веселе на Херсонщині, Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині

Внаслідок, під час артилерійських обстрілів, поранено три цивільні людини. Пошкоджено будівлю дитячого садочка, два навчальних заклади, багатоповерхівка, три крамниці, дві адміністративні будівлі, більше десятка приватних будинків, гараж, автомобіль та трактор.

Наразі відомо, що у Чорному морі чергує 6 бойових кораблів ворожого флоту, серед них – три ракетоносії: два підводні та надводний, які можуть бути споряджені 16 ракетами типу "Калібр". Ще один корабель РФ Чергує в Азовському морі.

Ситуація в Чорному морі

Напередодні після довготривалої перерви в Чорному морі знову з’явилась небезпека для України - російські загарбники вивели на бойове чергування в Чорне море три ракетоносії - два підводні човни та фрегат "Адмірал Макаров".

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