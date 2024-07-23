Борт російських загарбників ліквідували на Покровському напрямку.

У вівторок, 23 липня, українські воїни-зенітники ліквідували російський штурмовик Су-25.

Ворожий літак знищено на Покровському напрямку, повідомило оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Літак намагався атакувати позиції наших воїнів у парі з іншим Су-25.

"Варто підкреслити, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили в цьому місяці вже другий штурмовик Су-25", - зазначили в ОСУВ "Хортиця".

Варто зазначити, що загальні авіаційні втрати ворога на 23 липня 2024 року з початку повномасштабної війни проти української держави такі: ліквідовано 362 літаки й 326 вертольотів.

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Російські загарбники активно використовують авіацію проти українських воїнів на фронті, зокрема, скидають на їхні позиції авіабомби.

На думку ветерана російсько-української війни, екскомандира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, коли в Україну прибудуть перші американські винищувачі F-16, розклад сил у небі повністю зміниться, і росіяни більше не зможуть безкарно скидати з літаків бомби на наших воїнів.

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