За минулу добу в Україні наші захисники ліквідували 830 російських окупантів.
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника склали близько 387060 окупантів (+830 за минулу добу).
Також знищено багато ворожої техніки:
- артилерійських систем – 9274 (+46 за минулу добу);
- кораблі/катери ‒ 24 (+1);
- бойових броньованих машин ‒ 11792 (+19);
- танків ‒ 6331 (+9);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7146 (+5);
- РСЗВ – 978 (+2);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12316 (+49);
- спеціальна техніка ‒ 1470 (+8).
Від початку повномасштабного вторгнення також знищено 663 ворожі засоби ППО, 332 літаки, 324 гелікоптери, 1847 крилатих ракет, один підводний човен.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 1 лютого потоплено російський катер "Івановєц". Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело спецоперацію поблизу тимчасово окупованого Криму. Атакували катер дронами. Вартість знищеного катера становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.
Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк повідомив, що у січні було знищено 26 тисяч 220 російських загарбників та 3 тисячі 584 одиниці техніки ворога.