Знищено ворожий катер, 46 артилерійських систем та іншу техніку окупантів.

За минулу добу в Україні наші захисники ліквідували 830 російських окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника склали близько 387060 окупантів (+830 за минулу добу).

Також знищено багато ворожої техніки:

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артилерійських систем – 9274 (+46 за минулу добу);

кораблі/катери ‒ 24 (+1);

бойових броньованих машин ‒ 11792 (+19);

танків ‒ 6331 (+9);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7146 (+5);

РСЗВ – 978 (+2);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12316 (+49);

спеціальна техніка ‒ 1470 (+8).

Від початку повномасштабного вторгнення також знищено 663 ворожі засоби ППО, 332 літаки, 324 гелікоптери, 1847 крилатих ракет, один підводний човен.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 1 лютого потоплено російський катер "Івановєц". Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело спецоперацію поблизу тимчасово окупованого Криму. Атакували катер дронами. Вартість знищеного катера становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.

Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк повідомив, що у січні було знищено 26 тисяч 220 російських загарбників та 3 тисячі 584 одиниці техніки ворога.

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