В січні було знищено 26 тисяч 220 російських загарбників та 3 тисячі 584 одиниці техніки ворога.

Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк повідомив про втрати російських окупантів за місяць.

У своєму офіційному Telegram-каналі він зазначив, що у січні було знищено 26 тисяч 220 російських загарбників та 3 тисячі 584 одиниці техніки ворога.

"У січні 2024 року Силами оборони України ліквідовано близько 26220 осіб особового складу противника. Також нашими оборонцями знищено значну кількість озброєння та військової техніки російських військ", - заявив він.

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Зокрема, за словами Павлюка, знищено 339 танків, 686 бойових броньованих машин, 746 артилерійських систем, 33 РСЗВ, 38 установок ППО, 937 одиниць автотехніки, 185 одиниць спецтехніки противника.

Окрім цього, як додав заступник міністра, нашими захисниками збито 3 літаки, а також 479 БпЛА та 138 ворожих ракет.

Втрати Росії у війні

Як повідомляв УНІАН, За тиждень, з 14 по 21 січня 2024 року, Силами оборони України знищено близько 6 тисяч 30 осіб особового складу армії окупантів та 731 одиницю озброєння та військової техніки противника.

Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ: 106 танків, 164 бойові броньовані машини, 128 артилерійських систем, 11 РСЗВ, 7 установок ППО, 195 одиниць автотехніки, 39 одиниць спецтехніки.

Окрім цього наші захисники знищили 2 літаки, 4 ракети та 75 БпЛА.

Станом на сьогодні втрати Росії на війні проти України становлять 386 230 осіб.

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