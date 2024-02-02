Щодо кількості втрат особового складу наразі верифікованої інформації немає.

Знищений російський катер "Івановєц" – це доволі серйозна одиниця, призначена для знищення надводних цілей противника. Навіть якщо РФ захоче його підняти з дна Чорного моря, відновити його навряд чи вдасться, оскільки запчастин фактично немає.

Про це розповів у коментарі "Радіо Свобода" речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. За його словами, на цьому катері було встановлене ракетне озброєння, радіус дії якого сягав 130 кілометрів. Він наголосив, що таких кораблів у складі Чорноморського флоту було всього три, тож його потоплення можна віднести до суттєвих втрат ЧФ РФ.

"Цей проект більше не будується. Відповідно, відновлювати такі одиниці фактично неможливо. Але в даному випадку ми бачили, що вона затонула, тому цю одиницю можна вважати знищеною", – додав речник ВМС ЗСУ.

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Плетенчук зазначив, що росіяни проводили пошуково-рятувальну операцію від початку дня. Щодо кількості втрат особового складу наразі верифікованої інформації немає.

Чи можуть росіяни підняти катер з дна моря

За словами Плетенчука, з огляду на вартість знищених корабельних одиниць, практика їх підйому є у багатьох флотах світу.

"Але враховуючи те, що ці одиниці давно зняті з виробництва, відновлювати її буде дуже складно. Відповідних запчастин фактично більше нема. Дата його будування каже про те, що запчастини для нього вже не випускаються. Навіть якщо цю одиницю піднімуть і, скоріш за все, мають підняти, враховуючи, де вона затонула, про відновлення поки говорити зарано", – пояснив він.

Знищення катера "Івановєц": це варто знати

В ніч проти 1 лютого Головне управління розвідки провело спецоперацію, поблизу тимчасово окупованого Криму. Внаслідок атаки дронів було потоплено російський катер "Івановєц", розповіли у розвідці.

Згодом у Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що на його борту могло перебувати 40 моряків. Наразі доля екіпажу невідома.

Варто зазначити, що вартість знищеного катера "Івановєц" становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.

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