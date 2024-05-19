ЗСУ знищили 35 ББМ, 40 артсистем та понад 1200 ворожих солдат, - Генштаб (інфографіка)

Українські захисники минулої доби, 18 травня, знешкодили на фронті ще 1210 російських загарбників.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, станом на сьогоднішній ранок втрати Росії у війні проти України зросли до 492 290 осіб. Також була знищена військова техніка та озброєння армії противника:
- танків ‒ 7576 (+16);
- бойових броньованих машин ‒ 14630 (+35);
- артилерійських систем – 12687 (+48);
- РСЗВ – 1074 (+3);
- засоби ППО ‒ 803 (+2);
- літаків – 354 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10155 (+47);
- крилаті ракети ‒ 2204 (+1);
- кораблі /катери ‒ 26 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17251 (+82);
- спеціальна техніка ‒ 2077 (+2).
Війна в Україні - останні новини
За даними Генштабу, на Харківському напрямку російські окупанти не припиняють спроб прорвати оборону українських військ, Збройні сили України намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке.
Військовий та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що бої за Вовчанськ триватимуть і далі, оскільки ворог розраховував захопити його як один з плацдармів.
Ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман вважає, що російські окупанти хочуть перетворити на "сіру зону" міста Харків та Суми.