ЗСУ знищили 35 ББМ, 40 артсистем та понад 1200 ворожих солдат, - Генштаб (інфографіка)

За даними відомства, також було уражено 16 танків, 3 РСЗВ та багато іншого.

Українські захисники минулої доби, 18 травня, знешкодили на фронті ще 1210 російських загарбників.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, станом на сьогоднішній ранок втрати Росії у війні проти України зросли до 492 290 осіб. Також була знищена військова техніка та озброєння армії противника:

танків ‒ 7576 (+16);

бойових броньованих машин ‒ 14630 (+35);

артилерійських систем – 12687 (+48);

РСЗВ – 1074 (+3);

засоби ППО ‒ 803 (+2);

літаків – 354 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10155 (+47);

крилаті ракети ‒ 2204 (+1);

кораблі /катери ‒ 26 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 17251 (+82);

спеціальна техніка ‒ 2077 (+2).

Війна в Україні - останні новини

За даними Генштабу, на Харківському напрямку російські окупанти не припиняють спроб прорвати оборону українських військ, Збройні сили України намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке.

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Військовий та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що бої за Вовчанськ триватимуть і далі, оскільки ворог розраховував захопити його як один з плацдармів.

Ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман вважає, що російські окупанти хочуть перетворити на "сіру зону" міста Харків та Суми.

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