ЗСУ полюють на ворогів на фронті / фото 93 ОМБр Холодний Яр

Українські захисники минулої доби, 18 травня, знешкодили на фронті ще 1210 російських загарбників.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, станом на сьогоднішній ранок втрати Росії у війні проти України зросли до 492 290 осіб. Також була знищена військова техніка та озброєння армії противника:

  • танків ‒ 7576 (+16);
  • бойових броньованих машин ‒ 14630 (+35);
  • артилерійських систем – 12687 (+48);
  • РСЗВ – 1074 (+3);
  • засоби ППО ‒ 803 (+2);
  • літаків – 354 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10155 (+47);
  • крилаті ракети ‒ 2204 (+1);
  • кораблі /катери  ‒ 26 (+0);
  • підводні човни - 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17251 (+82);
  • спеціальна техніка ‒ 2077 (+2).
ЗСУ знищили 35 ББМ, 40 артсистем та понад 1200 ворожих солдат, - Генштаб (інфографіка)

Війна в Україні - останні новини

За даними Генштабу, на Харківському напрямку російські окупанти не припиняють спроб прорвати оборону українських військ, Збройні сили України намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке.

Відео дня

Військовий та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що бої за Вовчанськ триватимуть і далі, оскільки ворог розраховував захопити його як один з плацдармів. 

Ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман вважає, що російські окупанти хочуть перетворити на "сіру зону" міста Харків та Суми.

Вас також можуть зацікавити новини: