Втрати Росії зросли: знищено 43 ББМ, 36 артсистем та понад 1200 солдат, - Генштаб

ЗСУ за добу знищили ще один літак та десятки БПЛА.

Минулої доби Сили оборони знешкодили ще 1210 російських окупантів на фронті.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, станом на ранок 18 травня Росія втратила на війні проти України 491 080 осіб. Також було знищено велику кількість військової техніки та озброєння, зокрема:

танків ‒ 7560 (+13);

бойових броньованих машин ‒ 14595 (+43);

артилерійських систем – 12639 (+36);

РСЗВ – 1071 (+0);

засоби ППО ‒ 801 (+1);

літаків – 354 (+1);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10108 (+35);

крилаті ракети ‒ 2203 (+3);

кораблі /катери ‒ 26 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 17169 (+65);

спеціальна техніка ‒ 2075 (+6).

Війна в Україні - останні новини

За даними Генштабу, за минулу добу відбулося 101 бойове зіткнення, противник завдав 15 ракетних, 70 авіаційних ударів та 452 удари дронами-камікадзе, здійснив 2843 обстріли позицій наших військ.

Відео дня

На Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця.

Росія завдає ударів по численним точкам уздовж лінії фронту в Україні, завойовуючи позиції у боротьбі проти української армії, яка чекає на прибуття нових військ і зброї, зазначає The Washington Post.

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