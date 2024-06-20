Понад тисяча мертвих окупантів: Генштаб оновив втрати ворога у війні проти України

Крім того, ворожа армія також втратила велику кількість броньованої техніки.

Російсько-українська війна триває і Сили оборони України продовжують завдавати помітних втрат окупантам. Так, за повідомленням Генштабу, протягом минулої доби було ліквідовано ще 1170 військових РФ.

Загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабної війни орієнтовно становлять 524 060 особового складу. Крім того, окупанти продовжують активно втрачати в Україні свою військову техніку, зокрема знищено:

танків ‒ 7987 (+3);

бойових броньованих машин ‒ 15337 (+18);

артилерійських систем – 14052 (+45);

РСЗВ – 1105 (+1);

засоби ППО ‒ 859 (+2);

літаків – 359 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+39);

крилаті ракети ‒ 2298 (+1);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0).

Крім того, українські Сили оборони протягом минулої доби знищили 56 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога. А також – 6 одиниць спеціальної техніки окупантів.

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Російсько-українська війна: важливі новини

У ніч на 20 червня російські окупанти провели масовану атаку по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed". Загалом, ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА.

За інформацією від Укренерго, внаслідок російської атаки постраждали енергообʼєкти у чотирьох областях. Зокрема, йдеться про Київську, Вінницьку, Дніпропетровську та Донецьку області.

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