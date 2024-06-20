В ніч на 20 червня окупанти провели комбіновану атаку по українській території.

У ніч на 20 червня російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

Як повідомили у Повітряних силах, усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА.

Закрема це:

Відео дня

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);

3 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Воронезької обл.);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);

27 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Приморсько-Ахтарськ).

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – Схід України, зокрема Дніпропетровщина.

"Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

27 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Атаки РФ по Україні

Вночі 19 червня росіяни атакували Україну ударними дронами типу Shahed. Вибухи лунали на Львівщині. Вранці очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що військові протиповітряної оборони збили на Львівщині 5 з 5 "шахедів".

Своєю чергою, мер Львова Андрій Садовий заявив, що у Малехові зафіксовано приліт. Було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, постраждала людина.

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