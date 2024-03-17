Також знищено 11 танків, 24 ББМ та 28 артсистем.

За минулу добу українські Сили оборони ліквідували ще 1160 російських загарбників. Загальні втрати Росії у війні проти України станом на 17 березня становлять вже 430 тисяч 740 осіб, повідомляє Генштаб.

Крім того, було знищено купу ворожої техніки, зокрема:

танків ‒ 6790 (+11 одиниць);

бойових броньованих машин ‒ 12997 (+24);

артилерійських систем – 10634 (+28);

засобів ППО ‒ 720 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8272 (+4);

автомобільної техніки та автоцистерн – 14073 (+49);

спеціальної техніки ‒ 1723 (+1).

Також російська армія втратила 1017 РСЗВ, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 26 кораблів та катерів, 1 підводний човен, 1922 крилаті ракети.

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Ситуація на фронті

На лінії фронту протягом доби відбулося 58 бойових зіткнень, причому половину з них - 28 атак - відбито на Новопавлівському напрямку. Крім того, гарячим залишається Авдіївський напрямок, де українські захисники за добу відбили 11 атак ворога.

Водночас українська авіація протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, двох районах зосередження особового складу та одному засобу протиповітряної оборони противника

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