Росія, реально, - країна рабів, підкреслив керівник ГУР.

Експерти говорили, що через втрати Росії в Україні на російській території можуть спалахнути протести, однак цього не відбулося з кількох причин.

Таких причин дві, розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону. "Про це казали певна кількість експертів (про можливі протести в РФ через втрати, - Ред.)…", - заявив він. Буданов додав, що до цього обережно ставиться.

"Чому це не відбулось? Так причини дві: перша - моральна, ну, Росія, реально, - це країна рабів, а друга - це те, про що я вам казав. На цьому всі заробляють зараз - немає іншої роботи, окрім як іти у збройні сили. Для більшості росіян це насправді реальність", - підкреслив очільник ГУР МО.

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