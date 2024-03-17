Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по зосередженнях особового складу окупантів.

За добу на війні українські захисники продовжили активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, двох районах зосередження особового складу та одному засобу протиповітряної оборони противника.

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На лінії фронту протягом доби відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Зокрема, на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та східніше Водяного Донецької області, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

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