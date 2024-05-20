ЗСУ знищили 35 ББМ, 50 артсистем та 14 танків РФ за добу, - Генштаб (інфографіка)

Сили оборони протягом минулої доби знешкодили 1400 російських окупантів на фронті.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні втрати Росії у війні в Україні зросли до 493 690 осіб. Крім того, знищили багато військової техніки та озброєння:
- танків ‒ 7590 (+14);
- бойових броньованих машин ‒ 14665 (+35);
- артилерійських систем – 12737 (+50);
- РСЗВ – 1076 (+2);
- засоби ППО ‒ 807 (+4);
- літаків – 354 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10236 (+81);
- крилаті ракети ‒ 2205 (+1);
- кораблі /катери ‒ 27 (+1);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17311 (+60);
- спеціальна техніка ‒ 2079 (+2).
Війна в Україні - останні новини
Протягом тижня Сили оборони ліквідували близько 10 000 російських окупантів, повідомив у своєму Telegram-каналі генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України.
За останню добу аналітики зафіксували просування російських загарбницьких військ біля низки населених пунктів. "Ворог просунувся південно-східніше та південніше Роботиного, біля Вербового, в Параскіївці, в Нетайловому, біля Яснобродівки, Новопокровського, Кераміки, Берестового, в Зеленому та біля Бугруватки.