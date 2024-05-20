ЗСУ знищують окупаційні сили / фото facebook.com/57InfantryBrigade

Сили оборони протягом минулої доби знешкодили 1400 російських окупантів на фронті.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні втрати Росії у війні в Україні зросли до 493 690 осіб. Крім того, знищили багато військової техніки та озброєння:

  • танків ‒ 7590 (+14);
  • бойових броньованих машин ‒ 14665 (+35);
  • артилерійських систем – 12737 (+50);
  • РСЗВ – 1076 (+2);
  • засоби ППО ‒ 807 (+4);
  • літаків – 354 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10236 (+81);
  • крилаті ракети ‒ 2205 (+1);
  • кораблі /катери ‒ 27 (+1);
  • підводні човни - 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17311 (+60);
  • спеціальна техніка ‒ 2079 (+2).
ЗСУ знищили 35 ББМ, 50 артсистем та 14 танків РФ за добу, - Генштаб (інфографіка)

Війна в Україні - останні новини

Протягом тижня Сили оборони ліквідували близько 10 000 російських окупантів, повідомив у своєму Telegram-каналі генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України. 

Відео дня

За останню добу аналітики зафіксували просування російських загарбницьких військ біля низки населених пунктів. "Ворог просунувся південно-східніше та південніше Роботиного, біля Вербового, в Параскіївці, в Нетайловому, біля Яснобродівки, Новопокровського, Кераміки, Берестового, в Зеленому та біля Бугруватки.

Вас також можуть зацікавити новини: