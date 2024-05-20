ЗСУ знищили 35 ББМ, 50 артсистем та 14 танків РФ за добу, - Генштаб (інфографіка)

Українські війська ліквідували вже 493 690 осіб.

Сили оборони протягом минулої доби знешкодили 1400 російських окупантів на фронті.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні втрати Росії у війні в Україні зросли до 493 690 осіб. Крім того, знищили багато військової техніки та озброєння:

танків ‒ 7590 (+14);

бойових броньованих машин ‒ 14665 (+35);

артилерійських систем – 12737 (+50);

РСЗВ – 1076 (+2);

засоби ППО ‒ 807 (+4);

літаків – 354 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10236 (+81);

крилаті ракети ‒ 2205 (+1);

кораблі /катери ‒ 27 (+1);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 17311 (+60);

спеціальна техніка ‒ 2079 (+2).

Війна в Україні - останні новини

Протягом тижня Сили оборони ліквідували близько 10 000 російських окупантів, повідомив у своєму Telegram-каналі генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України.

Відео дня

За останню добу аналітики зафіксували просування російських загарбницьких військ біля низки населених пунктів. "Ворог просунувся південно-східніше та південніше Роботиного, біля Вербового, в Параскіївці, в Нетайловому, біля Яснобродівки, Новопокровського, Кераміки, Берестового, в Зеленому та біля Бугруватки.

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