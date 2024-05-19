Протягом тижня Сили оборони ліквідували близько 10 000 російських окупантів, повідомив у своєму Telegram-каналі генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України.
Крім того, українські захисники пошкодили або знищили 1333 одиниці озброєння та військової техніки окупанта. Зокрема:
- 122 танки
- 255 бойових броньованих машин
- 215 артилерійських систем
- 8 РСЗВ
- 6 установок ППО
- 432 одиниці автотехніки
- 35 одиниць спецтехніки
Також Сили оборони успішно попрацювали й проти повітряних цілей окупанта, збивши 4 ворожі літаки, 1 гелікоптер, 10 ракет та 245 БпЛА.
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На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, російські окупаційні війська зосередились на захопленні Вовчанська, оскільки це дозволить їм отримати тактичну перевагу для насту у Харківській області.
За інформацією Financial Times, жінки в Україні все частіше займають місця, які до повномасштабного вторгнення Росії займали чоловіки. Тепер вони затребувані на сталеливарних заводах, оскільки чоловіків відправляють на поле бою.