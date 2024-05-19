Крім того, Сили оборони збили 1 російський гелікоптер та 4 літаки.

Протягом тижня Сили оборони ліквідували близько 10 000 російських окупантів, повідомив у своєму Telegram-каналі генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України.

Крім того, українські захисники пошкодили або знищили 1333 одиниці озброєння та військової техніки окупанта. Зокрема:

122 танки

255 бойових броньованих машин

215 артилерійських систем

8 РСЗВ

6 установок ППО

432 одиниці автотехніки

35 одиниць спецтехніки

Також Сили оборони успішно попрацювали й проти повітряних цілей окупанта, збивши 4 ворожі літаки, 1 гелікоптер, 10 ракет та 245 БпЛА.

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На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, російські окупаційні війська зосередились на захопленні Вовчанська, оскільки це дозволить їм отримати тактичну перевагу для насту у Харківській області.

За інформацією Financial Times, жінки в Україні все частіше займають місця, які до повномасштабного вторгнення Росії займали чоловіки. Тепер вони затребувані на сталеливарних заводах, оскільки чоловіків відправляють на поле бою.

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