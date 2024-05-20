Офіційного підтвердження від Генштабу немає.

За останню добу аналітики зафіксували просування російських загарбницьких військ біля низки населених пунктів.

Про це ввечері повідомив DeepState у своєму Telegram-каналі. Варто відзначити, що Генеральний штаб Збройних сил України не підтверджував ці дані.

"Ворог просунувся південно-східніше та південніше Роботиного, біля Вербового, в Параскіївці, в Нетайловому, біля Яснобродівки, Новопокровського, Кераміки, Берестового, в Зеленому та біля Бугруватки", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Ситуація на фронті: останні новини

Ввечері Генштаб повідомляв, що ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Українські бійці протидіють спробам окупантів просунутися в глибину території країни та завдають їм втрат.

Днями німецький аналітик Юліан Рьопке повідомляв, що окупаційним військам РФ вдалося захопити селище Роботине у Запорізькій області. Тоді у Силах оборони Півдня спростували це, зазначивши, що біля населеного пункту точаться бої.

Вчора у Харківській обласній військовій адміністрації повідомили, що Україна будує третю лінію оборони в області. Очільник ОВА Олег Синєгубов пояснив недобудовані фортифікаційні споруди постійними обстрілами з боку Росії.

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