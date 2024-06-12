'Мінуснуто' чимало окупантів та їх техніки : майже 50 артилерійських систем 'дострілялися'

Силами оборони за минулу добу знищено 980 російських окупантів на українській землі.
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року склали близько 521 830 осіб.
Крім того, знищено минулої доби 46 ворожих артилерійських систем (від початку повномасштабного вторгнення 13736).
Також противник втратив:
- танків ‒ 7911 (+9 за минулу добу);
- бойових броньованих машин ‒ 15187 (+11);
- засоби ППО ‒ 844 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11042 (+19);
- крилаті ракети ‒ 2280 (+2);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18736 (+60);
- спеціальна техніка ‒ 2290 (+2).
З початку повномасштабного вторгнення знищено 359 літаків Росії, 326 гелікоптерів, 28 кораблів, один підводний човен.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, Росія відправляє досить професійні диверсійно-розвідувальні групи для проникнення через український кордон.
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