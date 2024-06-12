'Мінуснуто' чимало окупантів та їх техніки : майже 50 артилерійських систем 'дострілялися'

ЗСУ знищили 9 танків, 11 ББМ та десятки одиниць іншої техніки.

Силами оборони за минулу добу знищено 980 російських окупантів на українській землі.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року склали близько 521 830 осіб.

Крім того, знищено минулої доби 46 ворожих артилерійських систем (від початку повномасштабного вторгнення 13736).

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Також противник втратив:

танків ‒ 7911 (+9 за минулу добу);

бойових броньованих машин ‒ 15187 (+11);

засоби ППО ‒ 844 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11042 (+19);

крилаті ракети ‒ 2280 (+2);

автомобільної техніки та автоцистерн – 18736 (+60);

спеціальна техніка ‒ 2290 (+2).

З початку повномасштабного вторгнення знищено 359 літаків Росії, 326 гелікоптерів, 28 кораблів, один підводний човен.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія відправляє досить професійні диверсійно-розвідувальні групи для проникнення через український кордон.

Українські захисники застосовують певні тактичні прийоми, щоб навіть на підході до кордону була можливість виявляти і знищувати групи окупантів

Цієї ночі ворог завдав ракетно-дронового удару по Україні. Як повідомляє командувач Повітряних Сил Микола Олещук, всього було 30 засобів повітряного нападу.

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