'Мінуснуто' чимало окупантів та їх техніки : майже 50 артилерійських систем 'дострілялися'

ЗСУ успішно зменшують армію противника / фото 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського

Силами оборони за минулу добу знищено 980 російських окупантів на українській землі.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року склали близько 521 830 осіб.

Крім того, знищено минулої доби 46 ворожих артилерійських систем (від початку повномасштабного вторгнення 13736).

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Також противник втратив: 

  • танків  ‒ 7911 (+9 за минулу добу);
  • бойових броньованих машин  ‒ 15187 (+11);
  • засоби ППО  ‒ 844 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 11042 (+19);
  • крилаті ракети ‒ 2280 (+2);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18736 (+60);
  • спеціальна техніка  ‒ 2290 (+2).

З початку повномасштабного вторгнення знищено 359 літаків Росії, 326 гелікоптерів, 28 кораблів, один підводний човен.

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