Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка окупантів.

За тиждень з 2 по 9 червня втрати російських окупантів серед живої сили склали майже 9 тис. чоловік.

Про це у Telegram-каналі написав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Він деталізував, що втрати ворога за тиждень склали близько 8 700 окупантів та 1 459 одиниць озброєння та військової техніки.

Так, серед озброєння та військової техніки втрати склали: 104 танки, 151 бойова броньована машина, 360 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню та 15 установок протиповітряної оборони.

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У цьому переліку також один корабель, 470 одиниць автомобільної техніки та 58 одиниць спецтехніки. "Окрім цього, нашими захисниками знищено дев’ять ракет та 283 БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії в Україні

У ранковому зведенні сьогодні, 9 червня, Генеральний штаб ЗСУ заявив, що за попередню добу було знешкоджено ще 1 тис. 270 російських солдатів.

Так, втрати Росії у повномасштабній війні проти України становлять вже 518 тис. 560 осіб.

Також знищено було вже, зокрема 7 тис. 869 ворожих танків, 15 тис. 131 бойову броньовану машину та 13 тис. 593 артилерійські системи.

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