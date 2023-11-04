Під ударом опинились склади боєприпасів, артилерія та інша військова техніка.

Минулої доби авіація Збройних сил України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах російських військ.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, бійці ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів окупантів.

Водночас армія загарбників 3 листопада завдала 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснила 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначили у Генштабі.

Крім того, під вогнем артилерії опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Війна в Україні - останні новини

За останніми даними втрати Росії у війні проти України становлять близько 303 тис. 270 (+850 за добу) осіб.

Війська РФ безуспішно наступали на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що війна в Україні переходить в нову фазу - перетворюється на позиційну війну на виснаження.

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