Зокрема, уражено 2 ворожих склади боєприпасів, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Втрати ворога на 3 листопада 2023 року в Україні зросли - уражено 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію, 2 склади боєприпасів та 10 артилерійських засобів противника.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, знищено 11 розвідувальних БПЛА, 24 ударних дрони типу Shahed-136/131 та одну ракету Х-59 ворога. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Крім того, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 11 розвідувальних БПЛА, 24 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 та одну ракету Х-59 ворога", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, як зазначається, підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію, 2 склади боєприпасів та 10 артилерійських засобів противника.

Також в Генштабі поінформували, що загалом ворог завдав один ракетний та 67 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники та ракету. Зокрема, ворог застосував 38 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 та 1 керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БПЛА та 1 ракету Х-59.

Протягом цієї доби російські окупанти атакували відразу на декількох напрямках ділянки фронту. Ворог атакував на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому напрямках.

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