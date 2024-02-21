20 лютого українська армія завдала удару по полігону біля села Трудівське Волноваського району Донецької області. Внаслідок атаки ліквідовано щонайменше 65 російських окупантів, повідомляє Російська служба BBC з посилання на джерела.
За їхніми даними, ударів могли завдати із реактивної системи залпового вогню HIMARS. В цей момент на шикуванні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705, Забайкальський край).
Загарбники з 4, 5 і 6-ї роти стояли на полігону в очікуванні прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Моїсеєва. "Вишикували в чистому полі командири", - сказав один з виживших окупантів. Загалом відомо про щонайменше 60 ліквідованих окупантів.
Втрати Росії в Україні: останні новини
За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного нападу російські окупаційні війська вже втратили 404 950 солдатів.
В оперативно-стратегічному угруповані військ "Таврія" повідомляли, що з початку цьго року лише в їхній зоні відповідальності втрати окупаційної армії перевищили 20,5 тисяч осіб.