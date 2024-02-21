Відомо про велику кількість загиблих загарбників.

20 лютого українська армія завдала удару по полігону біля села Трудівське Волноваського району Донецької області. Внаслідок атаки ліквідовано щонайменше 65 російських окупантів, повідомляє Російська служба BBC з посилання на джерела.

За їхніми даними, ударів могли завдати із реактивної системи залпового вогню HIMARS. В цей момент на шикуванні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705, Забайкальський край).

Загарбники з 4, 5 і 6-ї роти стояли на полігону в очікуванні прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Моїсеєва. "Вишикували в чистому полі командири", - сказав один з виживших окупантів. Загалом відомо про щонайменше 60 ліквідованих окупантів.

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За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного нападу російські окупаційні війська вже втратили 404 950 солдатів.

В оперативно-стратегічному угруповані військ "Таврія" повідомляли, що з початку цьго року лише в їхній зоні відповідальності втрати окупаційної армії перевищили 20,5 тисяч осіб.

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