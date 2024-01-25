Окупаційна "влада" мовчить.

Українська армія вдарила по військовій частині російських загарбників неподалік від села Покровка Донецької області. Є загиблі і постраждалі солдати.

Як повідомляє російський проект ВЧК-ОГПУ, удар завдали близько 15:00 у середу, 24 січня. За попередніми даними, погбило 24 російських окупанта, ще четверо отримали поранення.

Зазначається, що під атакою опинилася територія російської військової частини №78528. Окупаційна "влада" не коментувала удар.

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Удар по полігону під Іловайськом: що відомо

Сьогодні в мережі з'явилися повідомлення про удар української армії по позиціях окупантів у Донецькій області. Російські ЗМІ писали, що вчора був атакований полігон в районі Іловайська.

Місцеві жителі в мережі писали про задимлення в районі залізниці, а також обстріл військового полігону в районі Покровки з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Втрати армії РФ в Україні: останні дані

Як повідомляв вранці Генеральний штаб Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили вже близько 379 610 осіб.

Зазначалося, що лише за останню добу втрати особового складу загарбників склали 950 осіб.

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