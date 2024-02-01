На жаль, не завжди вдається відправити їх до колишнього флагмана, але й такі втрати оцінюються як досить суттєві.

Речник Військово-Морських сил Збройних Сил України капітан ІІІ рангу Дмитро Плетенчук розказав про 15 пошкоджених у Чорному морі одиниць флоту окупантів.

"П'ятнадцять одиниць у них пошкоджених зараз у ремонті - це досить суттєво. Одиниці різноманітні. Періодично вони відновлюють їх. Багато одиниць вже пройшли ремонт і не завжди це згадується, але це достатньо велика кількість кораблів, які через бойові ушкодження вже проходили ремонт і проходять їх зараз. На жаль, не завжди вдається відправити ці одиниці до колишнього флагмана чорноморського флоту", - заявив він в ефірі "Еспресо", натякаючи на крейсер "Москва".

За його словами, іноді ворогу вдається доправити пошкоджені кораблі до пункту базування, де їх відновлюють.

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"Їм є що ремонтувати. Іноді ці ремонти закінчуються так само як з ВДК "Мінськ", або з підводним човном "Ростов-на-Дону". Іноді вони їх одразу тягнуть у Новоросійськ, наприклад, "Павел Державін" після двох пошкоджень сам туди якось дістався, а "Ніколай Муру", який йому вийшов на допомогу з Севастополя, назад до Криму сам не дістався, там уже був потрібен буксир для буксира. Звісно, вони вимушені відновлювати ці одиниці, бо корабельно-катерний склад – це найбільш коштовні одиниці озброєння в будь-якій армії світу. Тому навіть буває, що вони можуть щось підняти, відремонтувати, перефарбувати, переназвати навіть, загнати туди нову команду і знову його випустити в море. І такий кейс був", - підсумував речник Військово-Морських сил.

Пошкодження російського флоту

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2023 року міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що протягом останніх чотирьох місяців зусиллями України було ліквідовано 20% російського Чорноморського флоту.

Зокрема вранці 26 грудня Повітряні сили підтвердили знищення десантного корабля "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії.

Нещодавно ЗМІ писали, що Україна створює армію підводних дронів, щоб потопити Чорноморський флот РФ.

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