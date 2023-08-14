Також було завдано трьох ударів по ЗРК противника.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала ударів по російських загарбниках. Уражено пункт управління та райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, також було завданотри удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

"Також нашими захисниками знищено ворожий ударний гелікоптер Ка-52", – йдеться у повідомленні.

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Водночас російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України. Так, ворог застосував вісім ракет "Калібр" та 15 іранських ударних дронів "Shahed-136/131" по Одеській області. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами української протиповітряної оборони усі ракети "Калібр" та безпілотники було знищено.

"Загалом ворог завдав 12 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, торгівельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Втрати РФ в Україні

Станом на ранок 14 серпня у Генштабі звітували про 530 знищених за добу російських окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни РФ проти України наші захисники ліквідували 254 380 загарбників. Також знищено тисячі одиниць техніки противника.

Близько 05:00 у понеділок, 14 серпня, на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил ЗСУ було знищено ворожий вертоліт. Згодом у Повітряних силах уточнили, що українські бійці приземлили ворожий Ка-52 "Алігатор".

Крім того, українські військові завдали удару по командному пункту окупантів у Юрʼївці, що розташована неподалік тимчасово окупованого Маріуполя. Росіяни базувалися на території місцевого санаторію "Хвиля".

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