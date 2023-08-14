Зокрема, українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, та 6 - по зенітно-ракетних комплексах.

Українська авіація та артилерія завдала потужних ударів про районах зосередження особового складу та техніки противника.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, зокрема, авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, та 6 - по зенітно-ракетних комплексах.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію РЕБ, 1 засіб протиповітряної оборони противника.

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Водночас ворог продовжував тероризувати Україну атаками.

Зокрема, протягом минулої доби російські окупанти завдали 2 ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

"Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", - повідомляють у Генштабі.

Нічна атака окупантів по Україні - що відомо

Вночі сьогодні по Україні оголошували повітряну тривогу, згодом в Одесі та Запоріжжі пролунали вибухи.

Як повідомили у ОК "Південь", ворог вночі застосував проти Одещини 8 "Калібрів" та 15 ударних дронів "Шахед", всі їх Силам оборони вдалося збити.

Уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет, сталися пожежі. Наразі відомо про трьох постраждалих.

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