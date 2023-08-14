Ворожий командний пункт був розміщений у санаторії "Хвиля".

Українські війська нанесли удар по командному пункту росіян в селі Юр’ївка, що біля тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"Сьогодні, близько 11:00 Сили оборони України нанесли ураження по командному пункту військ РФ, що розмістився в санаторії "Хвиля" в селі Юр'ївка поблизу тимчасово окупованого Маріуполя", - йдеться у повідомленні СтратКому.

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Перед цим речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у Telegram інформував про серію вибухів, що прогриміли в тимчасово окупованій Юр’ївці.

"Повідомляється про влучання по базі окупантів в таборі "Хвиля" ("Волна"). Повідомляється про десятки ліквідованих окупантів. Місцеві мешканці не постраждали", - зазначив він.

ЗСУ далекобійною зброєю знищують бази окупантів

Як повідомляв УНІАН, вчора було знищено базу окупантів у окупованому Маріуполі.

Відомо, що згоріли щонайменше три вантажівки супротивника, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону. Він зауважив, що ця база окупантів була розташована в районі так званого манежу, з іншого боку "Азовсталі". За інформацією Андрющенка, на цій базі окупанти тренувались постійно. "Бавовну" влаштував рух спротиву.

І сьогодні мер Мелітополя Іван Федоров прокоментував потужний вибух у Запорізькій області на території Мелітопольського району, який вчора, 13 серпня, чули мешканці низки населених пунктів. За його словами, вибух був на військовій базі російських окупантів поблизу Радивонівки.

На цій локації поблизу Молочного лиману, за словами Федорова, ворог розмістив свою тренувальну базу і свою військову базу, на якій тренував тих "мобіків", яких привозили на Запорізьку лінію фронту. Він зазначив, що скоріш за все, цієї бази більше немає, оскільки після того вибуху мешканці ще чули й детонацію.

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