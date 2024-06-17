Також знищено близько 80 одиниць ворожої техніки, зокрема 20 танків та бронемашин та 14 артилерійських систем.

Більше тисячі окупантів "відмінусовано" за минулу добу, також знищено близько 80 одиниць ворожої техніки. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 527390 (+1080 за минулу добу) осіб", - зазначено у повідомленні.

Також знищено багато техніки росіян:

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танків ‒ 7958 (+2 за минулу добу) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 15287 (+18),

артилерійських систем – 13927 (+14),

РСЗВ – 1104 (+0),

засобів ППО ‒ 853 (+0),

літаків – 359 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11167 (+8),

крилатих ракет ‒ 2296 (+0),

кораблів /катерів ‒ 28 (+0),

підводних човнів - 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 18991 (+24),

спеціальна техніка ‒ 2337 (+12) одиниць.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, оборонна допомога від Сполученими Штатами Америки почала надходити в Україну на лінію фронту, однак цього буде недостатньо, щоб одразу ж відкинути російських загарбників, заявив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у коментарі The Telegraph.

За його словами, хоча артилерійські снаряди вже прибули, більша частина обладнання та боєприпасів все ще перебувають у дорозі. Тобто ЗСУ ще потрібен час, щоб сконцентрувати сили. Водночас, зауважив генерал, вже помітні перші результати цієї військової допомоги. Зокрема Гаврилюк повідомив, що перевага артилерії загарбницьких військ РФ у кількості снарядів уже скоротилася з семи до п'яти. У міру нових поставок цей розрив скорочуватиметься, додав він.

Водночас у Москві заявляють, що мають наміру припиняти свій наступ у Харківській області, незважаючи на великі втрати на фронті. За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, перед окупантами поставлена задача створити там "буферну зону".

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