ЗСУ за добу знищили чимало окупантів та ворожої техніки / фото 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського

Більше тисячі окупантів "відмінусовано" за минулу добу, також знищено близько 80 одиниць ворожої техніки. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 527390 (+1080 за минулу добу) осіб", - зазначено у повідомленні.

Також знищено багато техніки росіян: 

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танків ‒ 7958 (+2 за минулу добу) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 15287 (+18),

артилерійських систем –  13927 (+14),

РСЗВ – 1104 (+0),

засобів ППО ‒ 853 (+0),

літаків – 359 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11167 (+8),

крилатих ракет ‒ 2296 (+0),

кораблів /катерів ‒ 28 (+0),

підводних човнів - 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 18991 (+24),

спеціальна техніка ‒ 2337 (+12) одиниць.

Втрати ворога на 17 червня / Інфографіка УНІАН

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, оборонна допомога від Сполученими Штатами Америки почала надходити в Україну на лінію фронту, однак цього буде недостатньо, щоб одразу ж відкинути російських загарбників, заявив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у коментарі The Telegraph.

За його словами, хоча артилерійські снаряди вже прибули, більша частина обладнання та боєприпасів все ще перебувають у дорозі. Тобто ЗСУ ще потрібен час, щоб сконцентрувати сили. Водночас, зауважив генерал, вже помітні перші результати цієї військової допомоги. Зокрема Гаврилюк повідомив, що перевага артилерії загарбницьких військ РФ у кількості снарядів уже скоротилася з семи до п'яти. У міру нових поставок цей розрив скорочуватиметься, додав він.

Водночас у Москві заявляють, що мають наміру припиняти свій наступ у Харківській області, незважаючи на великі втрати на фронті. За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, перед окупантами поставлена задача створити там "буферну зону".

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