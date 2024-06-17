Більше тисячі окупантів "відмінусовано" за минулу добу, також знищено близько 80 одиниць ворожої техніки. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 527390 (+1080 за минулу добу) осіб", - зазначено у повідомленні.
Також знищено багато техніки росіян:
танків ‒ 7958 (+2 за минулу добу) одиниць,
бойових броньованих машин ‒ 15287 (+18),
артилерійських систем – 13927 (+14),
РСЗВ – 1104 (+0),
засобів ППО ‒ 853 (+0),
літаків – 359 (+0),
гелікоптерів – 326 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11167 (+8),
крилатих ракет ‒ 2296 (+0),
кораблів /катерів ‒ 28 (+0),
підводних човнів - 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн – 18991 (+24),
спеціальна техніка ‒ 2337 (+12) одиниць.
Війна в Україні - новини
Як повідомляв УНІАН, оборонна допомога від Сполученими Штатами Америки почала надходити в Україну на лінію фронту, однак цього буде недостатньо, щоб одразу ж відкинути російських загарбників, заявив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у коментарі The Telegraph.
За його словами, хоча артилерійські снаряди вже прибули, більша частина обладнання та боєприпасів все ще перебувають у дорозі. Тобто ЗСУ ще потрібен час, щоб сконцентрувати сили. Водночас, зауважив генерал, вже помітні перші результати цієї військової допомоги. Зокрема Гаврилюк повідомив, що перевага артилерії загарбницьких військ РФ у кількості снарядів уже скоротилася з семи до п'яти. У міру нових поставок цей розрив скорочуватиметься, додав він.
Водночас у Москві заявляють, що мають наміру припиняти свій наступ у Харківській області, незважаючи на великі втрати на фронті. За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, перед окупантами поставлена задача створити там "буферну зону".