За його словами, результати вже видно.

Обіцяне Сполученими Штатами Америки озброєння почало надходити на лінію фронту, однак цього буде недостатньо, щоб одразу ж відкинути російських загарбників.

Як розповів генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у коментарі The Telegraph, хоча артилерійські снаряди вже прибули, більша частина обладнання та боєприпасів все ще перебувають у дорозі. "Потрібен час, щоб завантажити кораблі, які потім мають перетнути Атлантику. Але ми вже бачимо результати", - зазначив він.

Перший заступник міністра оборони додав, що перевага артилерії загарбницьких військ РФ у кількості снарядів уже скоротилася з семи до п'яти. У міру нових поставок цей розрив скорочуватиметься, додав Гаврилюк.

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У Кремлі заявили, що не планують зупиняти наступ на Харківському напрямку, оскільки хочуть створити там буферну зону, щоб "убезпечити Бєлгородську область".

В останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомлялося, що за добу на цьому напрямку загарбники двічі атакували в районі Вовчанська. Сили оборони успішно відбили один штурм, ще один - тривав.

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