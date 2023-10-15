Загалом було знищено 26 одиниць військової техніки противника.

Українські військові на Таврійському напрямку завдали ворогу чималих втрат. Зокрема, бійцями Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" було збито ворожий літак.

"Втрати ворога в особовому складі продовжують зростати. Також воїнами ОСУВ "Таврія" збито на Донеччині літак СУ-25 ворога, знищено БМПТ "Термінатор" та одну важку вогнеметну систему залпового вогню "Сонцепьок". Бойова робота триває", – розповів командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Він додав, що українські захисники продовжують ведення оборони на півдні України та наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Протягом минулої доби ворог завдав 27 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень, окрім того здійснив 901 артобстріл. Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1876 вогневих завдань.

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"Загальні втрати ворога склали 797 осіб. Знищено 26 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 літак СУ-25, 4 танки, 10 ББМ, 5 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 БпЛА, 4 автомобілі. Також знищено 2 склади боєприпасів ворога", – резюмував Тарнавський.

Втрати РФ в Україні

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ворожі війська втратили 286 890 осіб. Зокрема, 970 загарбників було ліквідовано протягом попередньої доби, повідомили в Генштабі. Також було знищено купу ворожої техніки.

Тим часом на Авдіївському напрямку росіяни активізували штурми. За пʼять днів активних атак Авдіївки війська РФ втратили 3000 солдат.

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