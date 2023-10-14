Ліквідовано майже 60 ворожих танків, броньованих машин та артилерії.

Втрати ворога в Україні підскочили - впродовж минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували ще майже тисячу російських загарбників та купу ворожої техніки.

Відтак, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 286 тис. 890 своїх військових, 970 з яких знищено за минулу добу, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також підбито 9 ворожих танків (загалом 4940), 24 бойові броньовані машини (9337), 26 артилерійських систем (6833), 1 засіб протиповітряної оборони (547), 1 літак (317), 1 безпілотник оперативно-тактичного рівня (5265), 22 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (9225) та 4 одиниці спеціальної техніки (971).

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Не змінилася за добу кількість знищених російських реактивних систем залпового вогню - 811, гелікоптерів - 316, крилатих ракет - 1531, підводних човнів - 1, а також кораблів та катерів - 20.

Що повідомлялося про втрати ворога на 13 жовтня 2023 року

Як повідомляв УНІАН, вчора, 13 жовтня, українські захисники ліквідували черговий ворожий винищувач Су-25.

Також у Службі безпеки України розповіли, що ураження російських кораблів "Буян" та "Павел Державин" було їхньої спільною із ВМС спецоперацією. Для цього було використане експериментальне озброєння морських дронів.

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