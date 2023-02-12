Ліквідовано гармату супротивника "Гіацинт-Б", зазначили у ВМС ЗСУ.

Українські морські піхотинці за добу знищили 19 окупантів, бронетранспортер та ворожу гармату.

Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України. "Минулої доби, 11 лютого, морські піхотинці знищили 14 окупантів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти ВМС завдавали удари по загарбниках, унаслідок чого знищено БТР, причіпну гармату "Гіацинт-Б" та п’ятьох російських військових.

Відео дня

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Ситуація на фронті в Україні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби українські військові ліквідували 900 російських окупантів. Загалом з 24 лютого 2022 року в Україні знищено близько 137 тис. 780 загарбників.

Варто зазначити, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на низці напрямків: Авдіївському, Бахмутському, Куп'янському, Лиманському й Новопавлівському.

Вас також можуть зацікавити новини: