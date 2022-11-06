В Україні за минулу добу ліквідовано ще 490 російських окупантів, і тепер загальна кількість ворожих втрат становить 75 930 осіб.
У нашій країні також знищили ще 7 ворожих танків, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.
Крім того, знищено 10 бойових броньованих машин, 5 артсистем, 3 безпілотники та 7 одиниць автомобільної техніки.
Війна Росії проти України - найважливіші новини
Вранці 6 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що вороги продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
За його даними, українські воїни відбили атаки супротивника у Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях.
Також стало відомо, що наші захисники за минулу добу вразили сім районів зосередження живої сили супротивника, ворожий склад боєприпасів і пункт управління і ще три інших важливих військових об'єкта загарбників.
Варто зазначити, що ЗСУ з кінця серпня ведуть контрнаступ на низці напрямків. Вже звільнена майже вся Харківська область.
У Генштабі поділилися, що станом на 5 листопада на нашій території ліквідовано 75 тис. 440 окупантів.