Уражено ворожий пункт управління, зазначили у Генштабі нашої армії.

За минулу добу Збройні сили України уразили пункт управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти окупантів.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 7 ударів, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00.

"Під ураження потрапили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи української протиповітряної оборони збили 4 БПЛА"- повідомляє Генштаб.

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Воїни наших ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти окупантів.

Українські військові добре відпрацювали по ворожих позиціях в Чуланівці на Херсонщині та по штабу в Басані, знищено багато техніки ворога та окупантів.

В Генштабі зазначають, що, за уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей, зокрема, у населеному пункті Чуланівка Херсонської області завдано удару по району зосередження підрозділу окупантів.

"В населеному пункті Басань Запорізької області уражено штаб одного з підрозділів збройних сил Російської Федерації, знищено до 10 одиниць військової техніки та близько півсотні військовослужбовців. В районах населених пунктів Пологи та Марфопіль знищено 20 одиниць військової техніки та поранено до 80 військовослужбовців російських окупаційних військ", - сказано в повідомленні.

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6 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог атакував наших захисників в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. У Генштабі додали, що ворожі атаки було відбито.

Крім того, стало відомо, що супротивник продовжує вести наступальні дії на Новопавлівському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Захисники України ще наприкінці серпня почали контрнаступ і просунулися вперед на Донбасі і в Херсонській області, а також звільнили майже всю Харківську область.

Вже знищено, зокрема, багато ворожих пунктів управління та складів з боєприпасами.

Станом на 5 листопада в Україні знищили вже близько 75 тис. 440 окупантів.

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