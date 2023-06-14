У Токмаку помітили автоколону з майном українців.

Російські окупанти використовують вантажний транспорт, щоб вивозити крадене майно українців. У порту Бердянська росіяни наповнюють суховантажі краденим зерном.

"У Запорізькій області російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення, використовуючи для вивезення награбованого майна військовий вантажний транспорт. Так, з селища Очеретувате, в напрямку міста Токмак зафіксовано рух російських автомобільних колон з награбованою побутовою технікою, меблями та іншим майном місцевих жителів", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Водночас, на причалах морського порту міста Бердянськ наповнюють суховантажі викраденим в українських фермерів зерном, яке в подальшому окупанти планують вивезти зерно на територію Росії.

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Військові РФ грабують українців - що відомо

Армія РФ в Україні скоїла багато військових злочинів, у тому числі російські солдати мародерстували в тимчасово окупованих населених пунктах. Загарбники брали все, що хотіли - від жіночої білизни до побутової техніки і унітазів.

Так, Центр національного опору повідомляв, що в Херсонської області росіяни грабують села, які підтопило після підриву Каховської ГЕС. Оккупатни закрили в'їзд в населені пункти і активно розграбовують будинки.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що у Голій Пристані загарбники грабують лікарню, вивозячи з неї всі меблі і техніку.

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