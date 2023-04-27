Протягом середи, 26 квітня 2023 року, на Херсонщині Сили оборони України ліквідували 12 окупантів. Також українські військові знищили велику кількість ворожої техніки.
"Нашою авіацією та ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено ураження в місце зосередження живої сили ворога в Каховському районі", – повідомляє оперативне командування "Південь".
Зазначається, що на лівобережжі ліквідовано 12 російських військових, знищено 19 одиниць озброєння та техніки. Зокрема, знищено самохідну артустановку "Нона-С", дві реактивні системи залпового вогню "Град", ще три безпілотники-розвідники та шість безпілотників типу "Ланцет".
Також ворог втратив сім одиниць авто-бронетехніки, три польові пункти боєпостачання та два спостережні пункти.
Втрати Росії в Україні
Станом на ранок 26 квітня 2023 року від початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано 188 410 російських окупантів. 640 загарбників знищили протягом минулої доби. Крім того, росіяни втратили в Україні 3692 танки, 7162 броновані машини, 308 літаків, 204 гелікоптери та тисячі одиниць іншої техніки.
Крім того, як розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський, на Таврійському напрямку вдалося ліквідувати майже дві роти росіян. За його словами, також знищено 18 одиниць ворожої техніки.