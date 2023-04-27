Знищено, зокрема, самохідну артустановку та дві реактивні системи "Град".

Протягом середи, 26 квітня 2023 року, на Херсонщині Сили оборони України ліквідували 12 окупантів. Також українські військові знищили велику кількість ворожої техніки.

"Нашою авіацією та ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено ураження в місце зосередження живої сили ворога в Каховському районі", – повідомляє оперативне командування "Південь".

Зазначається, що на лівобережжі ліквідовано 12 російських військових, знищено 19 одиниць озброєння та техніки. Зокрема, знищено самохідну артустановку "Нона-С", дві реактивні системи залпового вогню "Град", ще три безпілотники-розвідники та шість безпілотників типу "Ланцет".

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Також ворог втратив сім одиниць авто-бронетехніки, три польові пункти боєпостачання та два спостережні пункти.

Втрати Росії в Україні

Станом на ранок 26 квітня 2023 року від початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано 188 410 російських окупантів. 640 загарбників знищили протягом минулої доби. Крім того, росіяни втратили в Україні 3692 танки, 7162 броновані машини, 308 літаків, 204 гелікоптери та тисячі одиниць іншої техніки.

Крім того, як розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський, на Таврійському напрямку вдалося ліквідувати майже дві роти росіян. За його словами, також знищено 18 одиниць ворожої техніки.

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